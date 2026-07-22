Паспорта российских туристов поменяли позицию в мировом рейтинге

В обновленном Индексе паспортов Хенли (The Henley Passport Index), опубликованном 16 июля, Россия заняла 47-е место, тогда как в январской версии рейтинга была 46-й. Однако, несмотря на смещение в таблице, список стран, которые российские граждане могут посещать без визы, расширился на одну, теперь их 114. Это произошло благодаря вступлению в силу соглашения о взаимной отмене виз с Саудовской Аравией.

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Лидером по-прежнему остается Сингапур, паспорт которого открывает въезд в 192 страны. На второе место наряду с Японией и Южной Кореей поднялись ОАЭ. За полгода эмиратский паспорт совершил заметный рывок, переместившись с пятой строчки: число доступных без визы направлений выросло с 184 до 188.

На третьем месте теперь находится Швеция с показателем 187 стран. Четвертую позицию делят Италия, Франция, Германия, Испания и еще несколько европейских государств. Великобритания поднялась с седьмого на шестое место благодаря безвизовым послаблениям для поездок граждан в Малави и Китай.

США сохранили десятую строчку. Владельцы американских паспортов могут посещать без визы 180 стран. При этом документ продолжает уступать по числу безвизовых направлений ряду азиатских и европейских государств. Одной из причин остается необходимость получать разрешение на въезд в Китай.

Среди стран постсоветского пространства самые высокие позиции занимают Латвия, Эстония и Литва, расположившиеся на 7–9-м местах. Грузия занимает 44-ю строчку, Беларусь – 62-ю, Армения – 73-ю.

Индекс Хенли показывает, сколько государств владельцы паспортов разных стран могут посетить без предварительного оформления визы либо получив ее по прибытии. Рейтинг обновляется несколько раз в год и составляется на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).