Депутат раскритиковал компенсации туристам бонусами вместо денег

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Николай Валуев в своем телеграм-канале раскритиковал практику, при которой туристам вместо возврата денег за отмененные поездки предлагают внутренние баллы, бонусы или другие формы компенсации.

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По словам депутата, в «Единой России» считают недопустимой ситуацию, когда после отмены поездки средства фактически остаются у компании, а клиентам вместо возврата предлагают воспользоваться различными программами лояльности. Такая практика, по его мнению, нарушает права потребителей и снижает доверие к туристической отрасли.

Валуев подчеркнул, что все компании, работающие с российскими туристами, обязаны соблюдать законодательство и выполнять свои обязательства перед клиентами.