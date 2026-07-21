Посольство: российским туристам не стоит бояться лихорадки денге на Шри-Ланке

В Посольстве России в Коломбо заявили, что текущая вспышка лихорадки денге на Шри-Ланке не представляет серьезной угрозы для российских туристов при соблюдении необходимых мер предосторожности.

В диппредставительстве рекомендовали использовать репелленты для обработки кожи и одежды, устанавливать москитные сетки на окна и двери, а также отдавать предпочтение одежде, максимально закрывающей открытые участки тела. Эти меры позволяют значительно снизить риск укусов комаров, основных переносчиков заболевания.

По данным Министерства здравоохранения Шри-Ланки, с начала года в стране зарегистрировано свыше 76 тыс. случаев заболевания лихорадкой денге, 53 человека скончались. Нынешняя вспышка стала крупнейшей за последние годы.

Для борьбы со вспышкой лихорадки денге власти острова впервые за последние годы задействовали беспилотники военно-воздушных сил. После дождей дроны обследуют крыши зданий и другие труднодоступные места, где может скапливаться вода, создавая благоприятные условия для размножения комаров. Кроме того, с их помощью контролируют эпидемиологическую обстановку в наиболее неблагополучных районах.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, интерес россиян к отдыху на Шри-Ланке сохраняется. На этой неделе туроператор Fun&Sun анонсировал зимнюю чартерную программу в Матталу из Москвы, Самары, Казани и еще пяти российских городов.