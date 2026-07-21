В Роспотребнадзоре назвали главные правила путешественников

Сезон отпусков - в разгаре. Но даже приятные популярные курортные места в зарубежных странах могут нести риски для здоровья - незнакомые небезопасные растения и насекомые, инфекции, которых нет в России, некачественная вода, непривычная еда, - все это может обернуться неприятностями со здоровьем. Специалисты Роспотребнадзора отслеживают эпидемиологическую ситуацию в разных странах и публикуют такие данные. Они подготовили свод простых правил, соблюдая которые можно свести к минимуму рискованные ситуации во время зарубежных поездок.

Перед поездкой

Уточните у туроператоров, поищите в СМИ информацию об эпидемиологической ситуации в стране.

Есть страны, которые требуют, чтобы туристы перед поездкой сделали определенные прививки (например, от желтой лихорадки). Уточните эту информацию в турагентстве.

Проверьте наличие медицинской страховки при заключении договора с юридическим лицом, оказывающим туристические услуги. Если планируете поездку самостоятельно - оформите страховку с учетом вида отдыха.

Во время путешествия помните о возможных рисках

1. Питание и вода

уличная еда - это интересно и помогает почувствовать местную атмосферу, но это все же зона риска; не пробуйте еду, в качестве которой вы не уверены;

пейте воду и напитки в фабричной упаковке или кипяченую воду; помните, что лед в уличных кафе часто делают из сырой воды, от таких напитков лучше поберечься;

скоропортящиеся продукты - мясо, рыба и морепродукты - в жарких странах нужно есть только в приготовленном (горячем) виде;

незнакомые продукты, еда на рынках, угощения, приготовленные местными жителями, могут стать источником отравления или сильной пищевой аллергии; проявите осторожность;

безопасно покупать продукты в фабричной упаковке в крупных магазинах, а не частных лавочках, где могут нарушаться условия хранения;

овощи и фрукты мойте безопасной водой из бутылок и обдавайте кипятком.

2. Правило гигиены (предотвращение инфекций)

перед едой всегда как следует мойте руки с мылом;

при купании в водоемах и бассейнах старайтесь, чтобы вода не попала в рот;

не купайтесь в стоячих и медленно текущих водоемах, не используйте воду из таких водоемов для бытовых нужд;

не контактируйте с животными;

не используйте чужую одежду, расчески, обувь; не примеряйте вещи местных жителей.

3. Защита от укусов насекомых

носите длинные брюки и одежду с длинными рукавами в вечернее и ночное время;

выбирайте отели, которые защищают окна и двери в номерах противомоскитными сетками;

обрабатывайте стены и потолок инсектицидным аэрозолем или применяйте электрический фумигатор при обнаружении в помещении насекомых;

в случае обнаружения присасывания клещей, следов укусов кровососущих насекомых, появления высыпаний или любых других кожных проявлений немедленно обратитесь к врачу.

4. Прививки

заблаговременно ознакомьтесь с информацией о необходимых профилактических прививках перед поездкой.

5. Важное правило: при ухудшении самочувствия после

возвращения не занимайтесь самолечением - немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщите, из какой страны вы приехали - это сузит круг поисков инфекции для постановки диагноза.