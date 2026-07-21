Singapore Airlines предупредила пассажиров о новой схеме мошенничества

Singapore Airlines предупредила пассажиров о новой фишинговой рассылке, связанной с программой лояльности KrisFlyer. Злоумышленники отправляют электронные письма, в которых информируют о якобы проводимом «юбилейном розыгрыше» и предлагают получить приз.

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О мошеннической схеме авиакомпания рассказала в соцсетях. В SIA подчеркнули, что такие письма не имеют отношения к перевозчику, и призвали клиентов не переходить по содержащимся в них ссылкам, не открывать вложения и сразу удалять их.

«Не сообщайте личные данные непроверенным источникам», – напомнили в авиакомпании.

Перевозчик также подчеркнул, что никогда не запрашивает у клиентов пароли, одноразовые коды подтверждения, PIN-коды банковских карт, не просит предоставить удаленный доступ к устройствам и не требует каких-либо платежей для получения призов или участия в акциях.

Тем, кто уже успел ответить на мошенническое письмо или передал злоумышленникам свои данные, Singapore Airlines рекомендует как можно скорее сменить пароли, проверить безопасность банковских счетов и при необходимости обратиться в полицию.