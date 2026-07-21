«Угнать» за 60 тысяч: Какой китайский курорт распробовали россияне

В Китай на девять ночей можно улететь за 120 тысяч рублей на двоих, это будет перелет с пересадкой через Пекин, например, в Санью, заявил член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов в эфире НСН.

Китай продлил безвизовый режим для раждан России до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщается в обновленном разделе с часто задаваемыми вопросами на сайте МИД Китая. Безвизовый режим позволяет гражданам России находиться в Китае до 30 дней без оформления визы для таких целей, как бизнес, туризм, посещение родственников и друзей, участие в обменных программах и транзит. Арзуманов уверен, что потенциал для роста спроса еще есть.

«Спрос в Китай растет, каждый год добавляются новые города вылета. Выездной туризм зависит от перелетов. Если количество перелетов растет, растет количество авиакомпаний, количество городов вылета, то и туризм растет автоматически. На туризм также влияет курс валюты, если рубль крепкий, выездной туризм чувствует себя хорошо. И третий пункт – это безвизовый режим. Даже условные 50 долларов с человека за визу – это 200 долларов на семью, турист подумает, ехать ли. Сейчас уже более 270 рейсов в Китай вылетает в неделю, это огромное количество, полетные программы еще будут расширяться. Азия в целом для россиян стала круглогодичным курортом. В Китай на девять ночей можно улететь за 120 тысяч рублей на двоих, это будет перелет с пересадкой через Пекин, например, в Санью. Средний чек на 20-25 тысяч подороже, наши туристы выбирают более комфортные варианты. За прямой перелет нужно будет добавить еще 20-30 тысяч», - рассказал он.

По его словам, Санья буквально превратился в российский курорт.

«Туристы наши очень любят остров Хайнань, в первую очередь Санью. Санья уже превратился в российский курорт, там до пандемии количество иностранных туристов было примерно 5-10%, сейчас там уже русскоговорящих 60%. Китайцы пытаются развить и другие города, но пока наши туристы выбирают этот вариант чаще всего. Есть много интересных и материковых туров с экскурсиями, погулять по столице, заехать посмотреть горы «Аватара», есть круизные туры по рекам Китая. Но у нас в компании 95% туров – это Санья», - заключил собеседник НСН.

Количество взаимных туристических поездок между Россией и Китаем может достичь 6 млн к концу 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, в I квартале текущего года количество поездок россиян в Китай увеличилось на 60%, а поток китайских туристов в РФ вырос на 25%.