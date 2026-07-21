Российский турист оказался в реанимации после уличного перекуса в Таиланде

Российский турист оказался в реанимации после перекуса уличной едой в Таиланде. Как сообщает телеграм-канал Mash, после употребления острых свиных ребер у мужчины резко ухудшилось самочувствие, а позже у него произошла остановка сердца.

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По данным источника, москвич Дмитрий вместе с супругой купил еду у торговца на Walking Street. Спустя некоторое время у россиянина появились тошнота, диарея и судороги. Несколько дней он пытался справиться с недомоганием самостоятельно, принимая привезенные из России лекарства, однако состояние только ухудшалось.

В итоге супруги обратились в Thai International Hospital. По информации Mash, попасть в медучреждение оказалось непросто, несмотря на наличие страховки.

В больнице состояние пациента стало критическим: у мужчины остановилось сердце. Тайским медикам удалось вернуть его к жизни лишь после часа реанимационных мероприятий. Затем турист продолжительное время находился на искусственной вентиляции легких.

Сейчас Дмитрий уже пришел в сознание и может самостоятельно дышать. При этом, по информации источника, его кратковременная память пока не восстановилась, а когнитивное состояние оценивается как соответствующее уровню ребенка. Проведенная МРТ не выявила повреждений головного мозга, поэтому врачи рассчитывают на восстановление после длительной реабилитации.

Вернуться в Россию турист сможет только в сопровождении врача. В настоящее время страховая компания занимается согласованием его медицинской эвакуации.