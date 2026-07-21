Chengdu Airlines откроет прямые рейсы из Хух-Хото во Владивосток

Китайская авиакомпания Chengdu Airlines с 28 июля начнет выполнять регулярные рейсы между городами Хух-Хото и Владивостоком, пишет «Интерфакс».

Самолеты Comac C909 будут летать 2 раза в неделю. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Хух-Хото станет четвертым городом Китая в маршрутной сети Chengdu Airlines во Владивостоке. Сейчас перевозчик уже выполняет рейсы из Харбина, Шэньяна и Чанчуня.

В этом году авиакомпания уже открыла маршрут между Владивостоком и Чанчунем. Кроме того, аэропорт Владивостока анонсировал запуск рейсов в китайский Бэйдайхэ, а осенью планируется открыть авиасообщение с Гуанчжоу. Также с середины июля Chengdu Airlines начала выполнять полеты из Харбина и Цзямусы в Хабаровск.