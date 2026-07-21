Китай продлил безвизовый режим для граждан РФ до конца 2027 года

Китай принял решение о продлении срока действия безвизового режима для россиян на один год. Таким образом, обладатели российских паспортов смогут посетить Поднебесную, не запрашивая разрешение на въезд, вплоть до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщается в обновленном разделе с часто задаваемыми вопросами на сайте МИД КНР.

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"В настоящее время безвизовая политика Китая <…> для российских владельцев обычных паспортов будет действовать до 31 декабря 2027 года", - говорится на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Действующий в отношении россиян безвизовый режим позволяет находиться на территории Китая до 30 дней в туристических целях, по вопросам бизнеса или для посещения родственников и друзей.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому безвизовый режим для граждан Китая продлевается до 31 декабря 2027 года.