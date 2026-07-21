Российским туристам пока не стоит надеяться на безвиз с Индонезией, но подвижки в упрощении въездного режима есть. Об этом рассказал посол РФ в Джакарте Сергей Толченов.

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По словам дипломата, сейчас на рассмотрении сторон находится проект межправительственного соглашения. Речь идет не об отмене виз, а о сокращении перечня документов, необходимых для их оформления.

При этом подписание пока откладывается. Индонезийская сторона предлагает включить в соглашение ряд положений, которые не устраивают Россию. Переговоры по этому вопросу продолжаются уже несколько лет.

Посол отметил, что именно соглашение об упрощении визовых формальностей может стать первым шагом к возможной отмене виз в будущем. Однако для введения безвизового режима потребуется отдельное двустороннее межправительственное соглашение, согласование которого также займет продолжительное время.

Сергей Толченов подчеркнул, что такие решения невозможно принять быстро. По его словам, речь идет не о неделях или месяцах, а о длительном переговорном процессе.

Пока же российские туристы могут въезжать в Индонезию по визе по прибытии. Стоимость такой визы составляет около 40 долларов, и, по оценке дипломата, этот механизм остается достаточно удобным для путешественников. В свою очередь граждане Индонезии могут оформить электронную визу для поездки в Россию примерно за аналогичную сумму.

Посол добавил, что как гражданин поддерживает идею максимально свободного передвижения людей между странами, однако на данном этапе вопросы визового режима требуют согласования всех необходимых межгосударственных процедур.