Россиян призвали отказаться от выезда за границу

Российских туристов призвали отказаться от выезда за границу из-за риска инфекций. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что часто россияне тратят на отдых, например, в Турции, большие деньги. При этом в итоге зарабатывают инфекции на отдыхе.

«Я всегда говорю: зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все», — отметил академик.

Он также добавил, что нередки случаи развития осложнений.

Онищенко призвал соотечественников разумно планировать отдых. Помимо этого, он рекомендовал воздержаться от выезда за рубеж, в особенности тех туристов, кто имеет хронические заболевания.

Ранее стало известно, что российские дети заразились опасным вирусом в пятизвездочном отеле Турции. При этом тур в IC Santai Family Resort в Белеке стоит около 500 тысяч рублей.