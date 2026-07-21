Emirates улучшила салоны для пассажиров экономкласса

Emirates начала оснащать самолеты новой системой подголовников U-Dream, которая должна сделать сон в экономклассе комфортнее и избавить пассажиров от необходимости брать с собой дорожные подушки для шеи. Об этом сообщают арабские СМИ.

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Новая конструкция уже появилась на трех лайнерах Airbus A350. До конца 2026 года такие подголовники планируется установить на всех самолетах этого типа, входящих во флот перевозчика.

Подголовник выполнен из мягкой кожи и оснащен регулируемыми боковыми секциями, которые складываются внутрь, удерживая голову и шею во время сна. Благодаря этому пассажир не заваливается вперед или набок. Кроме того, система позволяет менять высоту и угол наклона, подстраивая ее под рост и удобную позу.

В дальнейшем Emirates намерена распространить U-Dream на большую часть парка Airbus A380 и Boeing 777. Все 270 заказанных Boeing 777X поступят в авиакомпанию уже с предустановленной системой, а масштабная модернизация существующих Airbus A380 и Boeing 777 стартует в 2027 году.

Президент Emirates Airline сэр Тим Кларк заявил, что новая разработка способна значительно повысить комфорт во время длительных перелетов, обеспечивая надежную поддержку головы и шеи без использования дополнительных аксессуаров. По его словам, конструкция успешно прошла независимые испытания и соответствует требованиям Европейского агентства по безопасности полетов.

Для экипажей уже организовали специальное обучение по настройке системы, а кожаную обивку подголовников адаптировали для быстрой дезинфекции после каждого рейса.