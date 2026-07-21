«Экономия огромная». Путешественник рассказал о турецких клиниках

Живущая в Турции российская тревел-блогерша описала особенности местной клиники словами «экономия огромная». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Мама на море | Турция и путешествия» на платформе «Дзен».

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Она отметила, что соотечественники стали все чаще приезжать в Турцию за медицинскими услугами.

«Россияне приезжают сюда делать зубы, пересаживать волосы, проходить обследования, лечить зрение, делать пластические операции и ЭКО. Среди самых популярных городов — Стамбул, Анкара, Измир и, конечно, Анталья», — пояснила путешественница.

Так, матери блогерши понадобилось стоматологическое вмешательство. В Сочи за процедуру запросили 1,2 миллиона рублей, а в одной из клиник турецкой Антальи — 600 тысяч рублей.

«Правда, прилететь в Анталью маме придется два раза. За одну поездку такую большую стоматологическую работу не закончить. Но даже если добавить билеты, проживание, питание и остальные расходы, все равно выходит заметно дешевле, чем делать зубы в Сочи», — отметила автор блога.

Тем не менее россиянка рекомендовала тщательно подбирать клинику, а не ехать в самую дешевую. По ее мнению, стоит заострить внимание на квалификации врача, отзывах, используемых аппаратах и материалах, плане лечения и гарантиях.

Ранее тревел-блогерша из России описала медицину в Европе словами «нет органа — нет проблем». Ее шокировала идея медиков предложить в виде альтернативного варианта лечения хирургическую операцию.