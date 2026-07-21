«На один раз». Путешественники не впечатлились столицей Армении

Россиянка Елизавета приехала в столицу Армении Ереван и описала его словами «город на один раз». Ее впечатления и отзывы других соотечественников опубликовал сервис покупки билетов «Авиасейлс» в блоге на платформе «Дзен».

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В первую очередь Елизавете не понравилось, что город слишком компактный — буквально все достопримечательности Еревана она обошла уже в первый день.

«В какой-то момент заметила, что снова и снова хожу по одним и тем же улицам. Но не потому, что они мне настолько понравились, — просто все основные локации оказались сосредоточены в одном районе», — отметила она.

Также своими эмоциями после поездки поделилась соотечественница Мария Царькова. Она дважды была в Ереване и убедилась, что город подходит исключительно для короткой остановки. Ее не впечатлили основные достопримечательности, а также старейший район Конд.

«Я хотела насладиться старой застройкой и стрит-артом, а на деле увидела, как люди живут в полуразрушенных зданиях, на улицах тусуется местная шпана, а прохожие явно не привыкли к туристам», — рассказала Мария.

Помимо этого, она призналась, что город не вызвал у нее желание исследовать.

«Даже фотографий из тех поездок осталось совсем немного — просто потому, что взгляд почти ни за что не цеплялся», — заключила она.

Россиянин Леонид Рудь, который съездил в столицу Армении в 2023 году, рассказал, что в Ереване старался добираться до всех нужных локаций на общественном транспорте, и каждый раз либо автобус не приезжал вообще, либо опаздывал. Он вспоминает, что в середине путешествия пересел на такси, но чувствовал себя некомфортно — водители всегда удивлялись его привычке пристегиваться. При этом в большинстве случаев ремень безопасности был сломан.

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Ереване и описала свое знакомство с местными жителями словами «личные вопросы — это норма». Туристка отметила, что в Армении к россиянам относятся очень хорошо.