Россияне описали Сербию словами «откат лет на пятнадцать назад»

Переехавшие в Сербию россияне описали страну словами «ощущается откатом лет на пятнадцать назад». Их впечатлениями поделилась путешественница Елена Лисейкина в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

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По словам соотечественников, ко многим особенностям страны им до сих пор не удалось привыкнуть. Во-первых, в Сербии после завтрака пьют кефир вместо кофе. При этом первый прием пищи — это часто горячий бурек. Так в балканской стране называют слоеный пирог с сыром или мясом. Ради него, как рассказывают россияне, местные могут стоять в очереди в пекарню по утрам.

Также россияне не были в восторге от местной кухни в целом.

«Много масла, много соусов, много мяса. Десерты — приторные. И вот противоречие, которое замечают не сразу: Белград стоит на слиянии двух больших рек, Савы и Дуная, — а рыба на столе здесь редкость и почти роскошь», — подчеркивают они.

Помимо этого, соотечественникам до сих пор приходится привыкать к оплате наличными. Обменники — менячницы по-сербски — в крупных городах на каждом углу, но в провинции их совсем мало.

«Ирония в том, что именно сюда массово переехали программисты — люди, которые дома годами не держали в руках купюр», — рассказывают экспаты из России.

При этом в стране существует культ «домаче», или домашних продуктов.

«У самой обычной семьи на столе каждый день то, что у нас продается с пометкой "фермерское" и соответствующей наценкой. Для тех, кто застал деревенское молоко от родственников, это выглядит как машина времени», — делятся переехавшие соотечественники.

Ранее россиянка описала поездку в Сербию фразой «не хо­чет­ся возвращаться». По ее словам, многие кафе и рестораны в городе не работали уже около 16:00, поэтому у них с мужем в первый же день возникли сложности с едой.