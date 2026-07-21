Россияне заняли первое место по количеству поездок в Грузию

Граждане России в первом полугодии совершили более 610,8 тыс. визитов в Грузию, что на 5,1% больше аналогичного показателя 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной администрации туризма, которые проанализировал ТАСС.

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По данным ведомства, всего с января по июнь россияне посетили Грузию 610 825 раз. Это на 29 726 человек, или 5,1% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Число визитов россиян только во втором квартале достигло 380,1 тыс., рост, как и за все полугодие, составил 5,1%.

Россияне занимают первое место по числу визитов в Грузию. На втором, по итогам первого полугодия, граждане Турции (525,4 тыс.). Далее следуют визитеры из Армении (360 тыс.), Израиля (146,6 тыс.), Азербайджана (133,3 тыс.), Украины (69,5 тыс.), Казахстана (66,5 тыс.) и других стран.

Всего Грузию в первом полугодии иностранцы посетили более 3 млн раз (сокращение на 3,3%). Среди всех визитов иностранцев в Грузию, 83,1% составляют туристические, то есть те, когда посетители проводят в стране хотя бы одну ночь.