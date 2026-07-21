Унитаз на круизном лайнере изувечил трехлетнего пассажира

На круизном лайнере Spectrum of the Seas трёхлетний мальчик получил тяжёлую травму гениталий из-за падения сиденья унитаза. Инцидент, как передаёт The Standard, произошёл в июне во время пятидневного рейса из Шанхая в Инчхон (Южная Корея).

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В первую ночь путешествия, когда ребёнок отправился в туалет, из-за сильной качки на море сиденье упало. В результате у мальчика началось сильное кровотечение в области паха. Судовой врач диагностировал тупую травму гениталий.

Родственники пострадавшего утверждают, что сиденье унитаза было неисправно и не оснащено амортизаторами. Они также указывают на отсутствие в туалете предупреждающих знаков о возможной опасности, а это, по их мнению, является грубым нарушением стандартов безопасности на корабле. В связи с этим семья подала иск к организаторам круиза.

Компания Royal Caribbean, которой принадлежит лайнер, свою вину отрицает. В фирме заявляют, что сиденье и крышка унитаза проходили проверку и признаны исправными. По версии перевозчика, сиденье могло упасть из-за того, что его случайно задела мать мальчика. На момент публикации судебное разбирательство продолжается.