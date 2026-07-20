Билеты в Анталью упали в цене

В системах онлайн-бронирования можно найти недорогие авиабилеты в Анталью из нескольких российских городов на ближайшие даты июля. В частности, 21-го и 22-го числа из Москвы на турецкий курорт можно улететь рейсами «Победы» всего за 5 тыс. руб. по базовому тарифу. Если нужен багаж, стоимость билета в одну сторону увеличится до 8,5 тыс. руб.

© tourdom.ru

В последующие дни цены постепенно растут, но остаются сравнительно низкими: 23 июля перелет стоит от 7 тыс. руб., 24-го – от 8 тыс.

Бюджетным может получиться и round trip, если ограничиться несколькими днями отдыха. Например, с 21 по 25 июля комбинация рейсов «Победы» и AZUR air обойдется примерно в 15 тыс. руб. без багажа. Вылет и возвращение – через один и тот же аэропорт Внуково. С чемоданом стоимость увеличится до 21 тыс. руб.

Недельное путешествие также можно организовать относительно недорого. При сочетании рейсов «Победы» в Анталью и AJet обратно билеты стоят от 22 тыс. руб., а с багажом – 28 тыс.

Выгодные варианты есть и для жителей Краснодара. Например, 23 июля можно улететь в Анталью за 9,5 тыс. руб. Билеты по такой цене продает Southwind Airlines, при этом в тариф уже включен провоз багажа весом до 10 кг.

А вот перелет в Анталью и обратно из Краснодара обойдется заметно дороже. Недельная поездка стоит минимум 25 тыс. руб. Такой тариф, например, предлагает авиакомпания «Азимут» на даты с 23 по 31 июля. Если добавить багаж, стоимость увеличится до 36 тыс. руб.

Ранее «ТурДом» писал, что туры в люксовые отели Турции на июльские даты предлагают дешевле 150 тыс. руб.