Популярный пятизвездочный отель в Белеке закроют на полную реконструкцию

Среди туристов и турагентов появились слухи, что популярный семейный отель IC Hotels Santai Family Resort 5* в Белеке после окончания летнего сезона могут снести. В частности, тему обсуждали в чате для профессионалов туризма «Курилка ТурДома 2.0». Турагент поделилась ответом от представителя гостиницы, который поступил партнеру в ответ на запрос:

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«Наш отель будет временно закрыт с 1 ноября в связи с проведением полной реконструкции».

Гостиница пользуется спросом, особенно у семей с детьми. Кроме того, ее часто выбирают туристы, предпочитающие виллы с прямым выходом к бассейну, – такой вариант востребован у больших семей и компаний. В отзывах гости хвалят разнообразное питание, зеленую территорию и широкий пляж. При этом некоторые отмечают, что номера нуждаются в обновлении.

«Надеюсь, что отель не закроют насовсем, хотели еще сюда вернуться», – написал в соцсетях турист.

По данным сервиса Tourvisor, туры с размещением в IC Hotels Santai Family Resort доступны с вылетом до 18 октября. На более поздние даты стандартные номера не продаются. При этом номера категории Star Swim Up пока можно забронировать до ноября.

Редакция ТурДома выяснила: слухи о сносе не подтвердились. С ноября гостиница действительно прекратит работу, но только на время реновации.

«Отель не закрывается на длительную и полную реконструкцию – речь идёт о сезонном закрытии и частичной сезонной реновации. Есть информация о полном обновлении подогрева бассейнов на территории к новому сезону», - пояснили в туроператоре Coral Travel.

Ранее IC Hotels Santai Family Resort работал круглый год. Зимой для гостей были доступны бассейны с подогревом, включая бассейн у аквапарка.