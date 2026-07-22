В АТОР опровергли вспышку вируса Коксаки среди российских туристов в Турции

Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют случаев заражения вирусом Коксаки среди туристов в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В АТОР подчеркнули, что, по данным туроператоров и страховых компаний, чьи полисы включены в состав турпакетов, в Турции не фиксируется ничего похожего на вспышку заболеваемости Коксаки. При этом в АТОР указали, что единичный случай в одном отеле с одной семьей нельзя назвать "вспышкой".

Энтеровирусные инфекции группы Коксаки регулярно встречаются в виде единичных случаев каждый летний сезон на Средиземноморском и Черноморском побережьях, и для Турции, принимающей миллионы туристов, это нормально, указывали в пресс-службе. Доля таких случаев в Турции стабильно низкая, указала эксперт АТОР Юлия Алчеева.

По ее словам, ротавирусные инфекции также находятся на стабильно низком уровне, не превышая 5–7% от общего числа обращений, в основном среди детей. Сам вирус Коксаки ежегодно составляет менее 0,01% от всех случаев обращения туристов к врачам. Алчеева напомнила, что у каждого туриста есть оплаченная медицинская страховка в пакете от туроператора, а часто и своя собственная.

Ранее СМИ писали, что российские туристы пожаловались на заражение детей вирусом Коксаки во время отдыха в Турции. Инцидент произошел в семейном отеле IC Santai Family Resort в Белеке. Пострадавшие заявляли, что руководство отеля не предпринимало никаких мер для предотвращения распространения болезни.

На фоне этих новостей Роспотребнадзор запросил у властей Турции, включая местный Минздрав, данные о возможном распространении вируса Коксаки среди российских туристов. Туристам рекомендовали соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки, пить бутилированную или кипяченую воду, промывать овощи и фрукты, избегать контакта с людьми с признаками инфекции.