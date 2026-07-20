Туристам дали инструкцию на случай вымогательств в кафе Турции

Туристам, столкнувшимся с угрозами или попытками силой заставить оплатить счет в турецком ресторане, следует немедленно вызвать полицию. Такой совет РИА «Новости» дал эксперт по безопасности, бывший начальник полиции Мустафа Бегюрджю.

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По его словам, если посетителей не выпускают из заведения, угрожают физической расправой или пытаются удержать вещи, то речь идет уже не о споре с рестораном, а о возможном преступлении. В такой ситуации необходимо зафиксировать происходящее на фото или видео, по возможности найти свидетелей и позвонить по номеру экстренной службы 112 либо обратиться в ближайший полицейский участок.

Эксперт напомнил, что рестораны в Турции обязаны указывать стоимость всех блюд в меню. За нарушение этого требования владельцам грозят крупные штрафы. По его словам, взыскание составляет в среднем около 4 тыс. лир за каждую позицию без цены.

На днях «ТурДом» писал, что туристам рекомендуют заранее проверять стоимость блюд и напитков в меню и фотографировать его перед заказом. Если в счете окажутся суммы, не соответствующие указанным ценам, стоит потребовать объяснений по каждому пункту.

Поводом для таких рекомендаций стали случаи мошенничества в туристических районах. Осенью 2025 года в Анталье полиция задержала 29 человек, которых подозревали в схеме с искусственно завышенными счетами. По версии следствия, посетителей не выпускали из кафе до полной оплаты, а в некоторых случаях угрожали оружием.