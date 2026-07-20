Туристам дали инструкцию на случай вымогательств в кафе Турции
Туристам, столкнувшимся с угрозами или попытками силой заставить оплатить счет в турецком ресторане, следует немедленно вызвать полицию. Такой совет РИА «Новости» дал эксперт по безопасности, бывший начальник полиции Мустафа Бегюрджю.
По его словам, если посетителей не выпускают из заведения, угрожают физической расправой или пытаются удержать вещи, то речь идет уже не о споре с рестораном, а о возможном преступлении. В такой ситуации необходимо зафиксировать происходящее на фото или видео, по возможности найти свидетелей и позвонить по номеру экстренной службы 112 либо обратиться в ближайший полицейский участок.
Эксперт напомнил, что рестораны в Турции обязаны указывать стоимость всех блюд в меню. За нарушение этого требования владельцам грозят крупные штрафы. По его словам, взыскание составляет в среднем около 4 тыс. лир за каждую позицию без цены.
На днях «ТурДом» писал, что туристам рекомендуют заранее проверять стоимость блюд и напитков в меню и фотографировать его перед заказом. Если в счете окажутся суммы, не соответствующие указанным ценам, стоит потребовать объяснений по каждому пункту.
Поводом для таких рекомендаций стали случаи мошенничества в туристических районах. Осенью 2025 года в Анталье полиция задержала 29 человек, которых подозревали в схеме с искусственно завышенными счетами. По версии следствия, посетителей не выпускали из кафе до полной оплаты, а в некоторых случаях угрожали оружием.