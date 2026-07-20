Из Омска откроют прямые рейсы в Сухум

23 июля из Омска впервые за десятилетия вылетит прямой рейс в Сухум. Город станет самым восточным пунктом маршрутной сети столицы Абхазии, пишет издание «СуперОмск» со ссылкой на пресс-службу российской воздушной гавани.

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Полет займет около 4 часов. Самолет будет отправляться из Сухума в 20:40 по средам и прилетать в Омск в 03:35 четверга. Обратный рейс запланирован на 04:45.

Аэропорт Сухума находится в 18 км от столицы Абхазии, рядом с селом Бабышира, на берегу Сухумской бухты. Такое расположение позволяет садиться самолетам с двух сторон ВПП.

Авиагавань открылась после масштабной реконструкции в апреле 2026 года. Там построили новый пассажирский терминал и обновили взлетно-посадочную полосу длиной 3140 м. Историческое здание аэровокзала сохранили, сейчас оно используется как VIP-терминал и имеет статус объекта культурного наследия Абхазии.

Российские авиакомпании продолжают расширять полетную программу в Сухум. На этой неделе Nordwind запустила прямые рейсы из Екатеринбурга, Казани и Самары. А с 28 июля регулярные полеты из Самары планируют открыть «Уральские авиалинии». После запуска омского маршрута прямые рейсы в столицу Абхазии будут доступны уже из 13 российских городов.