Как волна закрытий турагентств скажется на отдыхающих

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в эфире НСН назвал три ключевые причины ухода с туристического рынка малых компаний и объяснил, почему текущие процессы стоит рассматривать не как упадок, а как трансформацию индустрии.

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В первом полугодии в России прекратили работу 2,7 тыс. специализирующихся на туризме организаций, на 52,3% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант». Предприниматели стали чаще уходить с рынка в связи с охлаждением спроса. Арутюнов отметил, что рынок туристических услуг переживает серьёзные структурные изменения.

«Я думаю, есть три основные причины закрытия турагентств. Первая — кризис на Ближнем Востоке, который многих подкосил. Вторая — не очень удачный сезон продаж по России. У нас много небольших компаний, ориентированных на продажи туров в Крым и на Черноморское побережье, — именно там в этом сезоне зафиксированы низкие продажи. Третья причина связана с изменениями в налогообложении: были понижены лимиты для упрощённой системы налогообложения. У мелких операторов не было средств, чтобы перестроиться на работу с НДС. В туриндустрии, как и во многих других сферах бизнеса, идёт процесс укрупнения: крупные операторы скупают небольшие компании и агентства. Иногда это происходит даже с относительно крупными операторами. Пример — переход Fun&Sun под крыло Wildberries. Не стоит говорить об упадке туристической отрасли: эти цифры свидетельствуют о том, что отрасль находится в периоде трансформации», — сказал собеседник НСН.

По его словам, нестабильность внешних условий, валютные колебания и растущая административная нагрузка продолжают давить на туристический бизнес.

«Думаю, стоит ожидать ещё большего числа закрытий небольших компаний. Мы находимся в периоде турбулентности. До сих пор приходится облетать Иран, что увеличивает время полёта. Мы не знаем, когда завершится СВО. Укрепившийся рубль тоже влияет на отрасль, поскольку все зарубежные туры продаются в иностранной валюте. Если турагентство получает, допустим, 10% комиссионных, то пару лет назад с тура стоимостью 100 тысяч рублей агентство получало 10 тысяч рублей, а сейчас комиссия пропорционально уменьшается, в то время как стоимость жизни растёт. Доходы туристического бизнеса падают. Кроме того, государство пытается регулировать не только направления, куда можно отправлять туристов, а куда нельзя, но и большое количество сопутствующих документов. Туроператоры, по сути, отвечают и за план "Ковёр", и за необходимость эвакуировать туристов в связи с решениями Минэкономразвития. Так было в феврале — марте, когда в большинстве случаев мы эвакуировали туристов с Ближнего Востока за свой счёт. Это не внушает оптимизма участникам отрасли», — добавил эксперт.

Ранее президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов заявил в пресс-центре НСН, что среди зарубежных направлений для летнего отдыха стоит рассмотреть также Азербайджан, который порадует и кухней, и отдыхом, и подарит уникальные эмоции.