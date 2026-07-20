Маломобильный пассажир пожаловался на сотрудников Air Astana

В соцсетях завирусился ролик пассажира Air Astana, который пожаловался на порчу инвалидной коляски и хамство сотрудников авиакомпании. По его словам, перевозчик крайне халатно относится к маломобильным путешественникам.

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Пользователь под ником Алмаз рассказал, что после рейса Air Astana из Астаны в Алматы коляска стала стоять с перекосом: левая сторона просела, тогда как правая осталась ровной.

Кроме того, пассажир пожаловался на отношение сотрудников авиакомпании. Он пояснил, что сначала без проблем прошел регистрацию, однако уже перед посадкой ему сообщили, что электрическая приставка к инвалидной коляске не допускается к перевозке. По его словам, из-за этого его задержали перед другими путешественниками, а бортпроводник обращался к нему на «ты».

Мужчина расценил такие действия как проявление неуважения и дискриминации по отношению к маломобильным гражданам, а также призвал Комитет гражданской авиации обратить внимание на ситуацию.

В Air Astana сообщили, что сожалеют о произошедшем и пообещали разобраться в обстоятельствах инцидента. В авиакомпании напомнили, что перевозка электрических инвалидных колясок допускается при соблюдении установленных требований безопасности. Перевозчик также подчеркнул, что стремится обеспечить комфортные условия для всех пассажиров, и попросил автора публикации направить официальное обращение через форму на сайте для проведения служебной проверки.