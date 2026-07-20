AZUR air оштрафовали за нарушения при задержках международных рейсов

Авиакомпания AZUR air получила административный штраф за нарушение прав пассажиров при задержке международных рейсов. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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Как установили в надзорном ведомстве, в марте 2026 года рейс из аэропорта Фукуок в Казань вылетел с опозданием более чем на 14 часов. Несмотря на требования Федеральных авиационных правил, перевозчик не организовал размещение пассажиров в гостинице.

Еще один эпизод произошел в апреле. Во время задержки рейса Пхукет – Красноярск, которая превысила 18 часов, путешественникам не предоставили дополнительное горячее питание, хотя авиакомпания была обязана это сделать.

По итогам проверки AZUR air привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ за повторное оказание услуг с нарушением требований законодательства. Суд назначил перевозчику штраф в размере 30 тыс. руб.

21 апреля AZUR air сообщала о масштабных сбоях в расписании. Из-за технических причин и позднего прибытия самолетов были задержаны рейсы между Пхукетом и Красноярском, Пхукетом и Новосибирском, а также между Москвой и Пхукетом в обоих направлениях.