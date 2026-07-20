В телеграм-каналах с миллионной аудиторией сегодня появились жалобы на новый пятизвездочный турецкий отель World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Как утверждает «Shot Проверка», там случилось массовое отравление россиян. По его версии, пострадало более десяти туристов, в том числе дети. События, которые описываются детальнее всего, связаны с проблемами со здоровьем у отца и ребенка. Обоих увезли в больницу. По словам женщины, врачи диагностировали бактериальную инфекцию и назначили антибиотики. Редакция TourDom.ru подробнее узнала, какая ситуация в гостинице сейчас.

Речь об отеле, ранее известном под названием Sunshine Hotel & Spa. Он закрылся на реновацию в начале года и с 15 июня начал принимать гостей под новым именем. В сети есть достаточно активные русскоязычные чаты, посвященные отдыху здесь. Каких бы то ни было проблем сейчас российские туристы не подтверждают.

«Нас 16 человек. Спокойно отдыхаем, все чувствуют себя хорошо, никаких скорых не видели», «Нас 11, и тоже все в порядке».

Как выяснил журналист TourDom.ru, телеграм-канал, разместивший пост о проблеме, использовал отзыв из этого же чата от 10 июля. Именно там женщина сообщает о «рвоте и температуре» у мужа и ребенка. В начале июля действительно есть еще пара комментариев, связанных с недомоганием:

«У меня сын целый день лежит, температура 37,4 – буду смотреть, если к утру легче не станет, поедем в больницу». «Нас в начале июля тоже захватил какой-то вирус, но с нашей компании из 10 человек зацепило четверых. Симптомы одни и те же, но очень быстро прошли, больше не возвращались».

В то же время стоит иметь в виду, что в отеле находится более 200 номеров. О какой бы то ни было массовой проблеме речи не идет. Семья подозревает, что причиной мог стать бассейн: муж и ребенок проводили там много времени и постоянно ныряли. Другие гости, чей отдых был подпорчен краткосрочной болезнью, наоборот, говорят, что в последние дни перед отравлением здесь не купались.

Частные случаи отравлений на отдыхе неизбежны. И во многом успех отпуска зависит от того, насколько сам турист контролирует вопросы, связанные с гигиеной и выбором продуктов.

Редакция отправила запрос в World Star Beach Resort & Spa 5*.