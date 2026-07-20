Почему рейсы Nesma Airlines в Хургаду и Шарм-эль-Шейх иногда садятся в Тбилиси

Некоторые рейсы египетской авиакомпании Nesma Airlines из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх выполняются с технической посадкой в Тбилиси для дозаправки. Причем туристы нередко узнают об этом лишь накануне вылета, а иногда уже во время регистрации. У туристов возникает вопрос: почему одни рейсы делают остановку в Грузии, а другие летят напрямую? Редакция TourDom.ru подробнее изучила ситуацию.

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«Сегодня летели Москва – Шарм. На стойке регистрации предупредили, что в Тбилиси будет техпосадка с дозаправкой. Итог: время полета более 7 часов», – рассказал один из пассажиров.

По данным сервиса FlightAware, в июне NE 619 Москва – Хургада выполнялся без промежуточной посадки, а с июля она периодически появлялась. Из шести рейсов самолет садился в Тбилиси дважды – 4-го и 18-го числа. В обоих случаях на линии работал Airbus A321 с регномером SU-NMM. Когда же рейс выполнял A320, он летел по маршруту напрямую.

Похожая картина наблюдается и с NE 621 Москва – Хургада. В июле дозаправка в Тбилиси была, в частности, 2, 9, 13 и 20-го числа – и также когда летел A321. При этом тот же борт в отдельные дни обходился без промежуточной посадки. Так, по данным Flightradar24, 16 и 17 июля он выполнил NE 621 в Хургаду и NE 645 в Шарм-эль-Шейх напрямую.

Как пояснили TourDom.ru эксперты в области авиации, A321 – новый для Nesma самолет, полученный авиакомпанией в июне. Он вмещает больше пассажиров, чем А320 – до 220, и более тяжелый, у него больший расход авиатоплива.

«При высокой загрузке аэробус могут заправлять в Москве меньшим количеством топлива, чтобы не превысить максимальную взлетную массу. Поэтому по пути в Египет приходится делать техническую посадку», – отметил главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.

Если же борт выполняет рейс без дозаправки, это, как правило, означает, что загрузка была ниже или погодные условия особенно благоприятны. В обратном направлении – из Хургады и Шарм-эль-Шейха в Москву – самолет, как правило, долетает без посадки благодаря особенностям воздушных течений.