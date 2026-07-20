Семья из Сибири отправилась в Турцию необычным способом

Семья из Сибири отправилась в отпуск в Турцию необычным способом. Впереди их ждут тысячи километров трассы, границы и жара.

Vse42.ru

Семья из Красноярска отправилась в Турцию на ВАЗ-2101 1976 года. За рулём – красноярец, с ним жена и 11-летний сын. Маршрут туда и обратно – около 15 тысяч километров через Казахстан, Кавказ, Грузию и Турцию.

Это не отпуск в привычном смысле, а рискованное приключение. Машина досталась мужчине от деда и почти 50 лет остаётся в семье. Для него поездка – способ сохранить семейную историю и показать старую "копейку" миру, пишет Krsk.aif.ru.

К путешествию готовились всего полтора месяца. На машине заменили двигатель, коробку передач, перебрали подвеску, ходовую и охлаждение. Но проблемы начались уже в дороге: сломался натяжитель цепи, двигатель перегревался, у коробки потёк сальник. Поэтому в багажнике почти нет свободного места – там инструменты, запчасти, масла и антифриз.

Семье нужно вернуться до 5 августа, поэтому каждый день они проезжают примерно по 500 километров. Для старой машины это серьёзная нагрузка. На момент рассказа они уже преодолели около 5700 километров и готовились въехать в Турцию. В планах – Каппадокия, Анталья и Стамбул.

Главные сложности – жара, отсутствие кондиционера, длинные переезды и риск поломок. Если машину не получится починить, её отправят домой автовозом, а семья вернётся самолётом. Но пока сибиряк справляется сам, а на дороге им часто помогают прохожие и водители.

Мужчина говорит, что они не блогеры и не профессиональные путешественники. Их цель простая: доехать до Турции и вернуться в Красноярск своим ходом. Если старая "копейка" справится, поездку уже можно считать удачной.