Израиль напомнил россиянам о новых правилах въезда

Без электронного разрешения (ETA) россияне не смогут отправиться в Израиль. Об этом РИА «Новости» рассказала глава представительства Министерства туризма еврейского государства в Москве Ксения Воронцова.

По ее словам, оформить документ необходимо заранее. Если ETA нет, пассажира просто не допустят к перелету.

Есть и еще одна особенность. Вместо привычного штампа в паспорте на границе иностранцам выдают специальную карточку. Ее необходимо хранить до окончания отдыха, поскольку документ потребуется при заселении в гостиницу и подтвердит, что путешественник въехал в страну именно с туристической целью.

В министерстве также рекомендовали взять с собой солнцезащитный крем с SPF 50+, головной убор, удобную обувь, одежду из натуральных тканей и многоразовую бутылку для воды. А вот продукты питания, теплые вещи и дроны для фото- и видеосъемки лучше оставить дома.