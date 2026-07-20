На курортах Турции в ближайшие дни ожидается сильная жара

В ближайшие дни на турецких курортах температура воздуха местами поднимется до 41 градуса. Об этом РИА «Новости» рассказал метеоролог Ихсан Юрташ.

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По его словам, самая сильная жара ожидается на юге и юго-востоке страны. До 41 градуса воздух прогреется в районе Антальи, Аланьи и Шанлыурфы. На побережье Эгейского моря также сохранится высокая температура. В Измире и Мугле прогнозируют до 38 градусов, в Денизли – до 40.

Как отметил эксперт со ссылкой на данные Главного управления метеорологии Турции, на большей части страны установится ясная и малооблачная погода. Лишь во внутренних районах провинций Кастамону и Ризе возможны кратковременные дожди и грозы.

В последние недели Турция находится под влиянием продолжительной волны жары. Температура во многих регионах превышает климатическую норму, что увеличивает риск лесных пожаров и создает дополнительную нагрузку на энергосистему из-за активного использования кондиционеров.