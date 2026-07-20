Российским туристам в Иордании посоветовали отказаться от дальних поездок

Посольство России в Иордании обратилось к находящимся в стране российским туристам с рекомендациями на фоне сохраняющейся напряженной обстановки в регионе. Соответствующее уведомление появилось в телеграм-канале дипмиссии.

Дипломаты отметили, что ситуация затронула и территорию Иорданского Хашимитского Королевства. В связи с этим гражданам РФ советуют соблюдать повышенные меры предосторожности, отказаться от дальних поездок, следить за официальными сообщениями иорданских властей, включая военное командование, Управление общей безопасности и МИД страны, а также выполнять публикуемые ими рекомендации.

При объявлении воздушной тревоги россиянам рекомендуют не покидать места проживания, не передвигаться по городу и заранее позаботиться о том, чтобы мобильный телефон был полностью заряжен.

Туристов и других граждан России, временно находящихся в Иордании, посольство просит сообщить о своем пребывании в консульский отдел в Аммане, указав фамилию, имя, паспортные данные и состав семьи, а также оформить консульский учет. Для экстренной связи продолжает действовать телефон консульского отдела. При этом дипмиссия подчеркивает, что работает в обычном режиме.

В посольстве добавили, что вся новая информация и возможные дополнительные рекомендации будут оперативно публиковаться на официальных ресурсах диппредставительства и МИД России.