ГУВД Москвы опровергло сообщения о проблемах с выдачей загранпаспортов туристам

В столичном МВД опровергли информацию о том, что жители Москвы массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи.

© tourdom.ru

Поводом для реакции стали посты телеграм-канала «Осторожно, новости», в которых сообщали о проблемах. Но в ведомстве уверяют, что эта информация не соответствует действительности. В весенне-летний сезон нагрузка на подразделения по вопросам миграции действительно возрастает, однако принимаются меры, чтобы все заявители могли получить документы в установленные сроки.

По данным ведомства, за первые 6 месяцев 2026 года в Москве было оформлено свыше 400 тыс. заграничных паспортов. При этом случаев отказа в приеме заявлений не зафиксировано. Уровень удовлетворенности качеством услуги составляет не менее 97%.

В ГУ МВД также напомнили, что оформить биометрический загранник можно по предварительной записи, в том числе через портал Госуслуг. При этом заявители вправе выбрать любое подразделение по вопросам миграции, а не только то, которое обслуживает место их регистрации. Оценить загруженность отделений помогает интерактивная карта на портале, где отображается актуальная информация о доступности записи.

Отметим, что подобные сообщения появляются не впервые сначала года. Однако в МВД уверены, проблемы нет, а все жалобы связаны лишь с кратковременными всплесками загрузки отделений. Например, так было, когда власти запретили детям въезд в Абхазию по свидетельству о рождении и родители массово обращались за загранниками для несовершеннолетних.