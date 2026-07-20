Стамбул бьет по кошельку туристов

В Турции с сегодняшнего дня подорожал проезд в общественном транспорте. По решению муниципального совета Стамбула цены поднимают на 10%.

Так, разовый проезд по полной Istanbulkart теперь 46,20 лиры (TL), одна поездка в метробусе – 33,08 TL, в электричке Marmaray, соединяющей европейскую и азиатскую части города, – от 37,40 до 82,17 TL в зависимости от количества станций. За путешествие в маршрутке теперь придется платить от 43 до 52 TL.

Паром Üsküdar – Eminönü теперь стоит 58,52 TL в одну сторону, Kadıköy – Eminönü и Kadıköy – Beşiktaş – 65,21 TL, Bostancı – Adalar – 171,89 TL.Подорожание коснулось и такси. Посадка оценена в 71,94 TL, один километр – в 47,92 TL, почасовой тариф подняли до 598,90 TL, минимальную стоимость короткой поездки – до 230 TL.

Отметим, что это уже второе повышение тарифов на общественный транспорт в Стамбуле в 2026 году, первое было в феврале – на 20%. Иными словами, менее чем за полгода цены выросли почти на треть. При этом, по словам туристов, качество услуг не улучшилось.

Больше всего претензий, как всегда, к такси: водители завышают оплату, самовольно меняют маршруты, не приезжают до точки вывоза, не довозят до место назначения и т. д. и т. п. Это относится и к представителями местных компаний, и к российскому сервису в турецком исполнении:

«Вчера вызвали “Яндекс Такси”. Ехали с Чатладикапи до пляжа Ежилкёй. Таксист сознательно нажал на “выходите” на 5 минут раньше, чем приехал. Соответственно, и взял на 80 лир больше, чем было указано в приложении. Кроме того, до пляжа не довез – до него было еще 5 км... Пришлось брать второе такси еще за 200 лир», – рассказал один из туристов. «Делают вид в такси, что не понимают на английском... Я даю читать Google translator по-турецки – молчат», – добавил другой.

Есть недовольство и автобусными шаттлами, соединяющими международные аэропорты с важными туристическими локациями: