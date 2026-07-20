Как изменилась визовая реформа в ОАЭ

Власти Объединенных Арабских Эмиратов официально запустили пятилетнюю многократную туристическую визу, что существенно упрощает организацию частых поездок в страну. Теперь путешественникам, предпринимателям и тем, кто регулярно навещает родственников, больше не нужно каждый раз заново проходить процедуру оформления въездных документов. Согласно данным, опубликованным на официальном иммиграционном портале ОАЭ, выданное разрешение дает право на неограниченное количество пересечений границы в течение пяти лет.

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Как подчеркивают представители миграционной службы, данная виза представляет собой долгосрочное решение для людей, дорожащих временем: она исключает необходимость подачи повторных заявок и дает возможность строить планы на поездки в Эмираты без оглядки на жесткие визовые лимиты.

Ключевое преимущество нововведения — его гибкость. Разрешение позволяет находиться в стране до 90 дней за один визит, а при необходимости этот срок можно продлить еще на 90 дней. В итоге общая продолжительность пребывания в ОАЭ за год может достигать полугода. Такой вариант оказывается особенно привлекательным для тех, кто привык проводить зиму в Дубае или часто участвует в деловых мероприятиях, стремясь минимизировать бюрократические проволочки.

Чтобы получить пятилетнюю визу, заявитель обязан подтвердить свою финансовую состоятельность. Для этого потребуется выписка с банковского счета за последние шесть месяцев с остатком не менее 4 000 долларов США (эквивалент около 320 тысяч рублей). Дополнительными обязательными условиями выступают наличие действующего полиса медицинского страхования, загранпаспорт, срок действия которого превышает шесть месяцев, а также уплата консульского сбора.

Стоимость оформления составляет примерно 1 011 долларов (порядка 80 тысяч рублей), и в эту сумму уже включены все сервисные и административные расходы. Подача заявлений ведется исключительно в электронном формате через официальные веб-ресурсы иммиграционной службы либо уполномоченные агентства. Срок рассмотрения обычно занимает несколько дней, после чего электронный вариант визы высылается на электронную почту путешественника.

При заполнении анкеты стоит проявлять особую внимательность: любые неточности или ошибки в данных могут стать причиной отказа. Эксперты рекомендуют сверять информацию исключительно с первоисточниками, чтобы не попасться на уловки посредников, искусственно завышающих цены. Кроме того, наличие самой визы не отменяет общих требований безопасности – претендент не должен иметь непогашенных судимостей или фигурировать в списках лиц, признанных нежелательными.

Напомним, ранее россиянам посетовали отложить поездки в Дубай до 2027 года.