Турист описал страну бывшего СССР фразой «гастрономический рай»

Российская тревел-блогерша побывала в Азербайджане и назвала несколько причин, по которым другим туристам стоит его посетить. Мнением она поделилась в личном блоге «Увидеть своими глазами» на платформе «Дзен».

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«Там дешевле, чем в Турции, колоритнее, чем в ОАЭ, и вкуснее, чем где-либо на планете. Здесь вам и древность, и современная архитектура, и горные пейзажи, и ласковое море в одном флаконе», — такими фразами описала эту страну бывшего СССР путешественница.

Она пояснила, что в столице Азербайджана Баку древний Восток встречается с будущим — лабиринты Старого города там соседствуют с ультрасовременными «Пламенными башнями» и Центром Гейдара Алиева архитектора Захи Хадид.

Всего в часе езды от Баку находится заповедник Гобустан с тысячами древних петроглифов, а рядом с ними — грязевые вулканы, похожие на поверхность Марса или Луны. Еще одна достопримечательность, о которой рассказала блогерша, — древнее высокогорное село Хыналыг.

«Дорога туда — отдельный аттракцион: крутой серпантин, безопасно проходимый лишь летом в сухую погоду. Но когда вы подниметесь на высоту 2,2 тысячи метров, увидите эти домики, прилепившиеся к склону, и услышите тишину, которую нарушают только ветер и блеяние овец, то поймаете истинный дзен», — пообещала россиянка.

Путешественница также отметила, что насладиться солнцем, морем и песком у туристов получится на пляжах Мардакяна, которые находятся в курортном поселке примерно в 35-40 километрах от Баку. Там нет толп отдыхающих, а летом вода в море — как парное молоко.

Из блюд национальной кухни соотечественница посоветовала попробовать садж, кебаб из баранины, осетрину в гранатовом соусе, кутабы с зеленью и мясом, пахлаву и варенье из грецких орехов, гранатовый сок, местное вино и чай с тимьяном.

«Это гастрономический рай», — заключила автор.

Ранее Азербайджан анонсировал возобновление ряда прямых рейсов с Россией. Восстановление полетов ожидается в ближайшее время.