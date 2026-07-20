Рай со скидкой: прямые рейсы «Аэрофлота» вернули россиян на Сейшелы

С 8 июля «Аэрофлот» возобновил прямые рейсы из Москвы на Сейшелы и продлил программу на всё лето. Спрос на направление уже вырос — туры с перелётом можно найти от 150 тысяч рублей на человека. Многие отели снизили цены на проживание, скидки по отдельным предложениям достигают 40%. Туроператоры советуют бронировать поездку заранее, поскольку лучшие варианты быстро заканчиваются.

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Российские туристы вновь открывают для себя Сейшелы. После возвращения прямых рейсов «Аэрофлота» интерес к экзотическому направлению заметно вырос. Авиакомпания возобновила полёты из Москвы 8 июля и продлила программу на всё лето. До декабря самолёты выполняют рейсы дважды в неделю, а затем добавится ещё один день вылета. По данным туроператоров, спрос уже превышает прошлогодние показатели, хотя выбор популярных отелей остаётся ограниченным.

Приятный бонус для путешественников — летние акции гостиниц. Многие отели снизили цены на проживание, предлагая скидки от 10 до 25%, а в отдельных случаях — до 35–40%. Туры на Сейшелы с перелётом сейчас можно найти примерно от 150 тысяч рублей на человека. Также доступны бесплатные ночи, улучшение питания и специальные условия для семей с детьми и молодожёнов.

Лето считается одним из лучших периодов для отдыха на островах. Температура воздуха держится в пределах +26…+29 градусов, вода прогревается до +26 градусов, а влажность заметно ниже, чем зимой. Для спокойного пляжного отдыха туристам рекомендуют северо-западное побережье Маэ, включая Бо-Валлон и Порт-Лонэ.

Туроператоры советуют не откладывать бронирование: лучшие варианты разбирают быстро, а с учётом роста спроса цены могут скорректироваться вверх. Сейшелы вновь становятся доступной экзотикой для российских путешественников.