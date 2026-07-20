Русская рулетка в Дубае: лететь или не лететь?

В марте 2026 года из-за военных действий между США и Ираном рейсы в Дубай приостановили, более 20 тысяч россиян застряли в ОАЭ. Сейчас полёты возобновились, однако 15 июля боевые действия между Вашингтоном и Тегераном вспыхнули с новой силой. МИД России призвал граждан, находящихся в странах Персидского залива, соблюдать максимальную осторожность. Туристам советуют следить за оповещениями властей и поддерживать связь с авиаперевозчиками. Вопрос, стоит ли рисковать поездкой в Дубай или выбрать Египет, остаётся открытым.

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В начале марта 2026 года Иран нанёс ракетно-авиационные удары по американским базам и объектам в странах Персидского залива. Одной из целей стал военный объект Аль-Дафра недалеко от Абу Даби. Вследствие угрозы аэропорты Дубая приостановили работу, российские и зарубежные авиакомпании отменили рейсы. В ОАЭ застряли более 20 тысяч россиян. Туристы столкнулись с проблемами: проплаченные дни в отелях подошли к концу, авиакомпании отказались обеспечивать питанием, а мошенники предлагали несуществующие пути эвакуации.

Со 2 марта авиакомпании возобновили рейсы, но лишь для вывоза туристов в Россию. Пассажиров отправляли по очереди на основе перебронирования ранних купленных билетов.

19 июня МИД России отменил рекомендацию не посещать страны Персидского залива — геополитическая ситуация стабилизировалась после заключения меморандума между США и Ираном. Однако 15 июля военные действия возобновились. КСИР нанёс ответные удары по американским базам в Иордании, Бахрейне и Кувейте.

В тот же день МИД РФ призвал граждан, находящихся в странах Персидского залива, соблюдать максимальную осторожность: поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, следить за оповещениями местных властей и сообщениями министерства. Туристам, планирующим поездку, рекомендуют перед вылетом оценить риски, учитывая нестабильную ситуацию в регионе. По данным туроператоров, многие российские туристы, опасаясь повторения мартовского коллапса, уже начали перебронировать отдых в Египте и Турции, где ситуация остаётся спокойной. Окончательное решение о поездке остаётся за самими путешественниками.