Как Грузия развивает индустриальный туризм

В странах Содружества существуют десятки предприятий, которые славились своей продукцией еще во времена Советского Союза. Среди них и те, что уже давно закрыты, но они вновь оживают, уже в другой отрасли — туристической. Путешественники охотно едут на экскурсии по таким объектам. Так, центром индустриального туризма становится Грузия. Корреспондент «МИР 24 Михаил Робакидзе изучил спрос и предложения.

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«Это было недавно, это было давно. Индустриальное наследие Грузинской ССР — уже уходящая натура, поэтому те, кто интересуется прошлым, торопятся зафиксировать ее на фото и видео. Ведь там, где десятилетиями работали фабрики и заводы, теперь все чаще появляются жилые комплексы и офисные пространства», — отметил журналист.

Под снос идет даже телецентр. Комплекс отстроили в 1960-х. Редакции переехали на новый адрес. А этот скоро останется только на кадрах. На месте студий и павильонов вскоре появятся многоэтажные корпуса. Территория первой в Грузии киностудии тоже на пороге трансформации: проект небоскреба из стекла и бетона уже готов.

«Что нам остается — фотографировать, снимать видео, чтобы все запечатлеть и сохранить. Ландшафт города меняется. А когда появляется что-то новое, глаз привыкает, и то, что было на этом месте, уже стирается из памяти», — отметил дизайнер, историк Паата Датунашвили.

Под сводами ветхого павильона ценители истории знакомятся с артефактами прошлого: старые камеры, раскадровки сценариев к кинофильмам и телеспектаклям. На этой студии работали Георгий Данелия, Резо Габриадзе, Тенгиз Абуладзе и другие мастера грузинского кино.

«Это административное здание некогда процветающего предприятия. Это же жемчужина советской архитектуры. Чего стоит лепнина на барельефе. В первую послевоенную пятилетку строительство такого гиганта, как этот завод, было делом чести для огромной страны. Все должно было быть богато и помпезно», — подчеркнул волонтер, юрист Михаил Андриадзе.

Михаил Андриадзе уже много лет занимается изучением советского наследия. Теперь вместе с ним по уголкам Грузии ездит сын Ника. Студент архитектурного факультета Технического университета работает над каталогом, в который войдут индустриальные объекты, доставшиеся независимой Грузии от Грузии советской.

«Наши экспедиции очень важны. Мы изучаем каждый артефакт, каждую деталь, здание, мозаику. Сегодня она есть, а завтра уже может и не быть. Ведь сейчас на месте старых строений появляются объекты другого назначения», — пояснил Ника Андриадзе.

На каждом шагу — следы индустриализации. В Рустави, помимо металлургии, была развита химическая промышленность. Большинство предприятий или остановлены, или работают на малых мощностях.

«Конечно же, тогда особая забота проявлялась к рабочим, их детям. Создавались все условия для быта и отдыха. Даже детскую железную дорогу построили, как в Тбилиси. А еще здесь было много парков и скверов», — сказал Михаил Андриадзе.

Индустриальный туризм развивается и в других регионах Грузии. Помимо винных и гастрономических туров, и гости, и местные стараются больше узнать о недавнем прошлом, окунуться в его эстетику.