С 20 июля в визовых центрах Италии нужно будет сдавать биометрию

С 20 июля сдача биометрии станет обязательной при каждом обращении в визовый центр Италии. Об этом предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на визовый центр Италии Almaviva.

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"Новшество касается только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую", - уточнили в ассоциации.

Almaviva принимает документы на визы в восьми российских городах, в числе которых Москва, Самара, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Ранее обязательную сдачу биометрии для туристов при каждом обращении в визовые центры ввела Испания. Похожие требования сегодня действуют и в визовых центрах Греции.

Туроператоры объясняют эту меру борьбой против подачи документов не по месту фактического проживания, когда заявители используют измененные регистрации для изготовления визы в более удобном для себя городе.

Франция ужесточила правила подачи документов на шенген с 15 июля - теперь подать документы в визовом центре страны можно будет только лично, даже если их готовят специалисты. Сделать это может по предварительной записи только сам заявитель, а также родитель или законный опекун за несовершеннолетнего. Все граждане старше 12 лет должны проходить биометрию.

В Российском союзе туриндустрии ранее рекомендовали при обращении за шенгенской визой сразу указывать актуальный маршрут путешествия, а после ее получения не отменять бронь в отеле.

В последнее время стало много аннулирований виз после отмены бронирований отелей, указанных в визовой анкете. Эксперты РСТ поясняют, что эта практика не новая, просто сейчас таких случаев стало больше.

"Рост числа подобных ситуаций связан с изменением визовой практики и высокой нагрузкой на консульства в летний сезон", - считает руководитель визового агентства Егор Кайль.

По его словам, нередко турист заявляет, что планирует посетить страну, выдавшую визу, а в итоге едет в другое государство. В консульстве расценивают это как злоупотребление визовой процедурой.

В связи с этим эксперты РСТ также советуют с осторожностью относиться к предложениям оформить визу через страну, которую они не планируют посещать. "Попытка получить шенген таким способом может привести к аннулированию визы и срыву поездки", - подчеркнул Кайль.

Подавать документы на шенгенскую визу в РСТ рекомендуют заранее, с большим запасом времени.