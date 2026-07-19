Nordwind Airlines добавила рейсы в Сухум из трех российских городов

Российские авиакомпании расширяют полетную программу в Абхазию: сегодня Nordwind Airlines отправила первые лайнеры в Сухум из Екатеринбурга, Самары и Казани.

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Из Кольцово перевозчик планирует летать 2 раза в неделю: по средам и воскресеньям, обратно – по понедельникам и пятницам. Рейсы заявлены до 27 сентября, на маршрут поставили Boeing 737. Время в пути составляет 3 часа 45 минут.

Любопытно, что в те же дни – среду и воскресенье – из Екатеринбурга летают «Уральские авиалинии». У них перелеты выполняет Airbus А321. Билеты стоят примерно одинаково. Например, на 22 июля «Уральские авиалинии» продают места с учетом 10 кг багажа за 22,3 тыс. руб. А Nordwind – за 23,2 тыс., но вес сумок и чемоданов может достигать 20 кг.

Сегодня «Северный ветер» отправил в Абхазию и первый рейс из Казани. Полеты будут выполняться тоже дважды в неделю, по вторникам и воскресеньям, на Airbus A321. В августе добавится еще и суббота – это совместный перелет вместе с авиакомпанией «Икар». Время в пути составит около 3,5 часа. Предполагается, что благодаря стыковочной модели Nordwind, направление будут активно использовать пассажиры из Новокузнецка, Омска и Иркутска.

Билеты на выходные стоят дороже, чем если лететь в середине недели. Так, на следующее воскресенье продают места от 25,2 тыс. с багажом, на 2 августа – 28,2 тыс., а на вторники – 28 июля и 4 августа – 22,2 тыс.

Еще одно направление, которое сегодня открыла Nordwind, – Самара – Сухум. Boeing 737 будет летать по средам и воскресеньям, в пути – 2 часа 55 минут. На ближайший рейс – 22 июля – билеты стоят от 23 тыс. руб. с багажом, на последующие июльские – от 18,6 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что с 28 июля «Уральские авиалинии» планируют запустить прямые регулярные рейсы в Сухум из Самары. А всего сейчас в Абхазию летают лайнеры из 12 российских городов.