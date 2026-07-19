Туры в люксовые отели Турции предлагаются дешевле 150 тысяч рублей

Туры в премиальные гостиницы на Анталийском побережье Турции лучше бронировать заранее, иначе есть риск, что за несколько дней до желаемой даты заезда места в отелях уже будут разобраны, а цены оставшихся в наличии заметно вырастут.

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Тем не менее 19 июля мы обнаружили в системах онлайн-бронирования несколько предложений турпакетов по стоимости, привлекательной для вариантов с размещением высокого уровня – до 150 тыс. руб. на человека. Выгоднее всего вылетать из Москвы через неделю, 25 июля.

Например, уложиться в указанный бюджет реально, выбрав тур на 6 ночей в Sueno Hotels Golf Belek 5* – 238 тыс. руб. за двоих (115 тыс. на одного) при проживании в номере standard, пакет ultra all inclusive (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:00. – Ред.). В 267 тыс. руб. (133,5 тыс. на человека) обойдется недельный отдых в Megasaray Club Belek 5*, номера категории club есть на гарантии у некоторых туроператоров, ждать подтверждения не придется. 287 тыс. руб. предлагается заплатить за туры в Delphin Diva Premiere 5*, расположенный в Анталье на первой линии от моря.

Чуть выше заданной ценовой планки стоят турпакеты в Limak Lara De Luxe Hotel & Resort 5*, также находящийся в анталийском районе Лара – 305 тыс. руб. (157,5 тыс. на одного) в стандартном номере. За 323 тыс. руб. реально отдохнуть в Barut Hemera 5* (Сиде) – номера superior с джакузи на балконе многие туроператоры готовы подтверждать сразу.

А вот в наиболее востребованных премиальных комплексах на заезды 25 июля уже нет относительно недорогих категорий размещения. Например, в Ethno 5* (Белек) самый «скромный» вариант в наличии – с проживанием в номере superior jacuzzi за 499 тыс. руб. А в Gloria Golf Resort 5* на том же курорте придется выбирать как минимум двухкомнатный сьют – тур из Москвы обойдется от 577 тыс. руб. за двоих. Это наглядно подтверждает: о бронировании отдыха на пиковые даты летнего сезона желательно заботиться заблаговременно.