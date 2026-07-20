Мошенники придумали хитрую ловушку для путешественников

Аферисты нашли новый способ обмана россиян с помощью загранпаспортов.

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Мошенники заманивают россиян обещаниями быстро оформить загранпаспорт или визу, а затем исчезают вместе с деньгами и личными данными. Об опасной схеме рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Аферисты создают сайты, телеграм-каналы и страницы в соцсетях, которые маскируют под визовые центры или туристические агентства. Они предлагают "ускоренное оформление" документов – например, загранпаспорт за несколько дней, визу без отказа или срочную замену документов.

Главное условие таких "услуг" – полная предоплата. Кроме денег, мошенники требуют отправить копии личных документов: паспорта, загранпаспорта, СНИЛС, ИНН и другие данные.

После получения оплаты и необходимых сведений мошенники перестают выходить на связь.

По словам эксперта, опасность заключается не только в потере денег. Полученные документы могут использоваться в других преступных схемах – например, для оформления электронных кошельков или участия в незаконных финансовых операциях через подставных лиц.