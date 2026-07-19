Не Прованс, а Кыргызстан: чем лавандовая ферма в Иссык-Куле привлекает туристов

За лавандой не в Прованс, а в Кыргызстан теперь едут туристы из стран Содружества. Место на побережье Иссык-Куля стало визитной карточкой региона. В этом убедилась корреспондент «МИР 24 Асель Усенова.

«Сухая каменистая почва предгорий и сильные ветры. Казалось бы, не самые гостеприимные условия для средиземноморского растения. Но лаванду подкупило иссык-кульское солнце. Правда, застать цветущий фиолетовый оазис можно всего три недели в году», — отметила журналист.

Золотые часы на закате — самое оживленное время на ферме. Пейзажи как с обложки глянцевого журнала. И туристы готовятся к съемкам заранее: продумывают наряды, подбирают реквизит — все, чтобы запечатлеть горную лаванду на фоне озера.

Айсулуу Дуйшебаева — основательница первой в республике лавандовой фермы. Доказала, что такую красоту можно выращивать не только в Европе.

«Главное, ей нужно солнце, вода и уход, то есть убирать сорную траву. Лаванда не болеет, ее не нужно обрабатывать химией, это самое важное. Здесь на Иссык-Куле прохладно, поэтому цветение происходит только один раз в году. Второе цветение очень скудное. Если лаванду выращивать в Чуйской области или в южных областях, там будет два цветения», — рассказала Айсулуу Дуйшебаева.

Название цветка говорит само за себя: в переводе с латинского «мыть. Поэтому растение — главный хит в косметологии. Из него делают духи, кремы, мыло и шампуни. Навыкам Айсулуу готова обучать и других.

«Она является единственным консультантом на территории Кыргызстана и Казахстана по производству лавандовых масел. Буквально сутки назад она была в Казахстане, где помогла произвести первое лавандовое масло большой казахской компании», — рассказала глава комитета женского предпринимательства Торгово-промышленной палаты Айжан Чыныбаева.

Английский сорт дает не только много эфирного масла, но и богатый урожай для кулинарии. Хозяйка придумала свой фирменный лавандовый лимонад. Вся линейка местной продукции претендует на звание национального бренда.

«Каждый, кто у меня покупает, говорят, что раньше не знали что привезти как гостинец из Кыргызстана. Обычно коньяк или калпак. А сейчас все из именно иссык-кульской лаванды. И наша лаванда побывала в странах от Америки до Австралии, и в африканских странах тоже», — поделилась Айсулуу Дуйшебаева.

Но сейчас будущее лавандовой фермы под вопросом. Плантация попадает в зону масштабного строительства.

«Очень обидно, когда видишь это чудо и то, как Айсулуу вложила свою любовь и труд в это создание», — отметила посетительница лавандовой фермы Самира Макеева.

Попытаться пересадить плантацию на новое место можно, но это огромный риск, говорят специалисты. Корнями лаванда уходит глубоко в каменистую землю, и капризная культура может не пережить такой переезд.