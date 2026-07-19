«Не боятся привлекать внимание». Блогерша рассказала, чем ее удивили европейки

Российская тревел-блогерша Елена побывала в Европе и описала жительниц двух стран континента фразой «не боятся привлекать внимание». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что женщины в Италии и Франции знают толк в моде и обладают хорошим вкусом. Они выглядят стильно даже в непогоду и наряжаются в дождь.

По словам россиянки, француженки круглый год носят классические бежевые тренчи, а любимый аксессуар итальянок — солнечные очки. Многие выбирают яркие цвета и необычные формы, чтобы они выделялись из образа.

«Мне кажется, что в Италии вообще трудно встретить женщину без очков, это прям редкость. У большинства по 10 пар и больше, разного стиля и под настроение, как говорится», — заметила Елена.

Путешественница также обратила внимание, что во Франции женщины чаще всего ходят в кроссовках, а взрослые итальянки почти всегда на каблуках. Кроме того, жительницы обеих стран не боятся самовыражаться и спокойно носят яркие вещи и принты — например, леопардовый.

«Причем, они и переборщить с ним тоже не стесняются, надевают на себя сразу все леопардовые вещи, какие есть», — удивилась автор.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Швеции и описала местных женщин фразой «не красятся и не наряжаются, но мужчинам нравятся». По ее словам, у жительниц этой страны Европы нет задачи спрятать себя под косметикой или скорректировать внешность.