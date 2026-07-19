Эксперты назвали страны с самыми дешевыми пятизвездочными отелями

Дешевле всего отдых в пятизвездочных отелях этим летом стоит в Камбодже, Доминиканской Республике, Аргентине, на Кубе и в Эфиопии - от 6 тыс. до 11 тыс. рублей в сутки. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст которого есть в распоряжении ТАСС).

"Список самых бюджетных пятизвездочных направлений возглавили страны Азии и Латинской Америки. Камбоджа - 6 712 рублей за сутки, Доминиканская Республика - 7 766 рублей, Аргентина - 8 926 рублей, Куба - 10 628 рублей, Эфиопия - 10 871 рубль", - рассказали в компании.

По данным сервиса, сильнее всего за год снизилась стоимость премиального отдыха в Доминиканской Республике - на 72,5%, Нидерландах - на 62,5%, до 28 347 рублей, Венгрии - на 56,8%, до 19 627 рублей, Катаре - на 48,8%, до 17 497 рублей и на Кубе - на 41,2%. В среднем по всем зарубежным странам средняя стоимость суточного проживания в отеле категории "пять звезд" этим летом снизилась на 10,5%. Если летом 2025 года туристы выбирали отели за 32 600 рублей за ночь, то в этом сезоне они отдают предпочтение вариантам за 29 180 рублей.

Согласно исследованию, в 2026 году россияне открыли для себя новые направления и начали бронировать пятизвездочные отели в таких странах, как Джибути, Эфиопия, Панама, а также Перу и Швеция. Аналитики выделили топ-5 стран, где доля бронирований премиум-отелей увеличилась сильнее всего по сравнению с летом 2025 года: Нидерланды (доля бронирований выросла в 4 раза), Венгрия (в 3,7 раза), Индия (в 3,3 раза), Танзания (в 3 раза) и Португалия (в 2,3 раза).

Самым популярным зарубежным направлением для премиального отдыха традиционно остается Турция: на нее приходится 15,8% всех бронирований в сегменте "пять звезд", при этом средняя стоимость суток там снизилась на 16,4% (до 32 999 рублей) Второе место удерживает Китай с долей 11,5%, где туристы, напротив, начали выбирать более дорогие варианты размещения: средняя стоимость суточного бронирования в пятизвездочных отелях Поднебесной выросла на 10% (до 19 513 рублей) На третьей строчке Грузия (7% бронирований), премиальный отдых в которой стал доступнее на 1,9% (21 376 рублей в сутки).