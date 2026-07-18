От заводов до глухих деревень: как развивается туризм в Китае

Китай должен стать главным туристическим рынком на планете - такая амбициозная задача стоит у нынешней пятилетки, которая завершится в 2030 году.

Китайское правительство для этого делает все возможное: расширение безвизового въезда, строительство транспортных сетей, господдержка новых форм туризма.

Цифры говорят сами за себя

Мировой совет по путешествиям и туризму (WTTC) оценивает туристический сектор Китая в $1,8 триллиона в прошлом году. А к 2036 году эта цифра может взлететь до $3,5 триллиона. Для сравнения, туристический рынок США, который сейчас является крупнейшим в мире, в прошлом году составил $2,6 триллиона.

Причем WTTC в своих исследованиях считает не только прямые доходы от туризма, но и так называемый мультипликативный эффект - то, как туротрасль стимулирует смежные сферы: транспорт, гостиничный бизнес, общепит, розничную торговлю.

Куда печальнее сравнение с Россией, которую в мировом рейтинге WTTC поставила лишь на 16-е место. Общий туристический оборот эксперты оценили в прошлом году в $57 млрд, хотя этот показатель за год и вырос почти на четверть (на 22%, если быть точным). Экспорт туристических услуг в России составил почти $9 млрд.

Конечно, отставание России от Китая будет только нарастать. 8 миллионов иностранных туристов посетили Китай в прошлом году (на 15,5% больше, чем в 2024 году). В России было почти 5 млн иностранных туристов. При этом Китай расширил и продлил безвизовый режим, объявленный еще в 2023 году, охватив граждан более 70 стран, так что иностранцев в Поднебесной прибавится.

Причем в Китай едут люди далеко не бедные: расходы иностранных туристов в Китае за год выросли на 10,5%, достигнув $135 миллиардов. WTTC прогнозирует, что в этом году они увеличатся до $138 миллиарда. Ну чтобы было понятно: это 10 триллионов рублей, или больше, чем в России тратят в год на всю (!) социальную политику!

Но главное, что гигантский туристический рынок Китая растет прежде всего за счет внутренних поездок.

Деньги приносит каждый уголок

Китай переосмысливает само понятие туризма, превращая даже самые обычные места в объекты притяжения. Вот лишь несколько примеров.

Жители двух деревень в Гонконге - Хо Шён Хён и Инь Кун – теперь смогут превращать свои дома в рестораны, отели или магазины без предварительного заявления!

Деревни расположены в Северном метрополисе, рядом с новым районом развития Кву Тунг Норт и природным парком Лонг Вэлли, идеально подходят для такого эксперимента.

Деньги на развитие «деревенского» туризма выделяют власти. Как пишет гонконгское издание SOuth China Morning Post (SCMP), власти страны заинтересованы в продвижении сельской истории и культуры. Если эксперимент удастся, то каждая из 620 тысяч деревень в Китае может превратиться в туристическую достопримечательность.

Для тех, которые предпочитают пасторали современные технологичные виды, есть новый вид туризма - индустриальный. В стране сейчас более 400 тысяч крупных заводов и фабрик, большинство из которых заняты в современных отраслях: тут выпускают электромобили, чипы для нейросетей, смартфоны.

И для жителей городов в Китае посещение заводов стало новым, очень популярным видом отдыха. «Индустриальные» туры быстро становятся выбором по умолчанию для отпуска, а в некоторых случаях даже заменяют традиционный осмотр природы и памятников.

Туризм и патриотизм - рука об руку

Типичный однодневный "промышленный учебный тур", включая доступ на завод, может стоить около 400 юаней ($60). Спрос стабильно растет: туры к ведущим производителям электромобилей и дронов часто распродаются за считанные минуты в соцсетях и на платформах бронирования!

«Индустриальный» туризм в Китае поощряет и центральное правительство. Но подумайте сами. Посетил завод, где выпускают современный электромобиль, - убедился в величии китайской экономики. Этот еще и укрепляет лояльность к отечественным брендам. А бизнес получает дешевый, но очень эффективный маркетинг. Дети, влюбленные в китайские дроны и электромобили, становятся либо будущими покупателями такой продукции... либо инженерами. В общем, сплошные плюсы.