Туристам предлагается слетать в Париж за 26 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные по цене варианты стыковочных рейсов в европейские столицы. Отправление поздней осенью, так что у туристов достаточно времени на оформление шенгенских виз.

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Слетать в Париж из Краснодара 16 ноября, обратно – через неделю, 24-го, предлагается за 26 тыс. руб., доплата за багаж – 13,9 тыс. (здесь и далее приведены наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 17:30 18 июля. – Ред.)

На маршруте задействованы авиакомпании FlyOne Armenia и Wizz Air. Пересадки в Ереване длительные: на пути туда – сутки, а при возвращении из Франции – 32 часа, так что желательно перед поездкой забронировать гостиницу в армянской столице.

Относительно бюджетно слетать в другую популярную у туристов европейскую страну, Нидерланды, предлагается из Санкт-Петербурга. Вариант подойдет для четырехдневного тура. Отправление перевозчиком AJet в ночь на субботу, 14 ноября, обратно – 18-го числа авиакомпанией Pegasus. Цена – 27,8 тыс. руб., доплата за багаж – 6,2 тыс.

Пересадка в Стамбуле на пути туда составит всего 3 часа, на обратном – 10,5 часа, ночь лучше скоротать в отеле неподалеку от аэропорта турецкого мегаполиса.