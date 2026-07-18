Турагенты рассказали о спросе на поездки в Дубай

Несмотря на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, некоторые туристы просят турагентства продать им тур. Об этом редакции TourDom.ru рассказали представители розницы.

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Чаще всего речь идет о поездках в Дубай и другие эмираты на осенние школьные каникулы и в зимнее время, хотя есть желающие отправиться на отдых и в августе. «Некоторые клиенты считают, что осенью лучше выбрать хороший четырехзвездочный отель в ОАЭ, чем пятизвездочный в Египте», – рассказали в одном из турагентств.

Бронируют поездки и на большую глубину. Так, в одной из туркомпаний сообщили, что сегодня менеджеры уже просчитывали туры на март 2027 года.

Одна из причин такого интереса к направлению – привлекательные цены. Сейчас многие качественные отели в ОАЭ предлагают размещение со значительными скидками, в том числе на даты высокого сезона.

При этом менеджеры, как правило, не отговаривают клиентов от поездки, но предупреждают о возможных рисках. «Очень часто выпрашивают сделать бронь на Новый год или на какую-то дальнюю дату, – говорит Ольга Кондакова, директор турагентства “СанТА” (Екатеринбург). – Всячески пытаюсь объяснить, что в любой момент может разгореться война и могут быть проблемы с возвратом денег. Бронирую, только если они берут ответственность на себя и только своим постоянным клиентам, которых знаю, которые мне всецело доверяют».

«Во время предыдущего закрытия направления нам удалось достаточно быстро решить вопросы с переносом поездок и возвратом средств клиентам. Видимо, поэтому сейчас мы не испытываем серьезных опасений, – рассказала редакции “ТурДома” руководитель турагентства “Палитра путешествий” Ирина Протасова (Багина). – Если туристы настаивают, бронируем».

Относительный интерес к поездкам в ОАЭ подтверждают и результаты опроса, проведенного в телеграм-канале «Крыша ТурДома», в котором приняли участие более 1200 человек. 12% респондентов заявили, что готовы покупать туры в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока из-за выгодных цен. Еще 6% пока не приняли окончательного решения, но рассматривают такую возможность. В то же время большинство участников – 41% – предпочитают дождаться стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и только после этого бронировать поездку.

Напомним, в июне из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем, воздушное пространство ряда стран Ближнего Востока закрывалось. Российские туроператоры были вынуждены отменить часть туров в ОАЭ. Им пришлось организовывать переносы поездок и возврат денег.

Ранее МИД РФ призвал туристов к осторожности в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. В ведомстве рекомендуют российским гражданам поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, следить за оповещениями местных властей, сообщениями МИД и загранпредставительств.