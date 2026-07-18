Туристы попытались отсудить 400 тысяч за «не тот номер» в пятизвездочном отеле

Семья из Санкт-Петербурга не смогла вернуть почти 383 тыс. руб. за тур в Бодрум, хотя рассчитывала на это после неудачного заселения в отель. Суды решили: нарушение со стороны туроператора было, но недостаточно серьезное, чтобы признать отдых полностью испорченным. При этом туристам все же присудили компенсацию морального вреда и штраф.

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История началась с покупки тура в Турцию на конец августа 2024 года. Туристы отправились втроем – двое взрослых и ребенок – в отель Diamond of Bodrum 5*. В договоре было указано размещение в номере категории Family Room Sea View по системе «ультра все включено». При выборе тура путешественники ориентировались на описание и фотографии номера и ожидали получить двухкомнатное размещение.

Однако после приезда выяснилось, что забронированный номер занят. Первую ночь семья провела в Standard Sea View, а на следующий день ее переселили в Family Room Sea View. Однако туристы заявили, что и новый номер не соответствовал их представлениям о выбранной категории: вместо полноценного двухкомнатного варианта они увидели помещение с частичной перегородкой.

После поездки клиенты потребовали от туроператора и турагента вернуть стоимость туристического продукта, а также выплатить неустойку и компенсацию морального вреда – всего 383 тыс. руб. Но суды не этот вариант не поддержали. Они пришли к выводу, что тур в целом был исполнен: туристы прожили в отеле весь заявленный период, а после первой ночи получили номер той же категории, которая была указана в договоре. Кроме того, туроператор уже компенсировал разницу в стоимости между двумя вариантами размещения за первую ночь – 2966 руб.

Впрочем, полностью без компенсации туристы не остались. Как говорится в материалах дела, суд взыскал с туроператора деньги за моральный вред и штраф. Причина – сам факт нарушения прав потребителей: путешественникам пришлось провести первую ночь не в забронированном номере и самостоятельно добиваться устранения проблемы. При этом размер компенсации оказался значительно меньше первоначальных требований. Туристам присудили по 10 тыс. руб. морального вреда каждому и по 5 тыс. руб. штрафа каждому.

Кассационный суд также не нашел оснований пересматривать дело. Судьи отметили, что предоставленная туристам информация о категории номера была корректной, а отличие от ожиданий путешественников само по себе не означает существенного нарушения договора.

Ранее мы написали, что туристка обвинила агентство в неподтверждении тура в Таиланд и попыталась отсудить компенсацию.