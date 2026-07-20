Чем привлекает отдыхающих Капчагайское водохранилище в Казахстане?

Жара в Казахстане достигла своего пика. На юге страны — в Алматы — плюс 42. Жители и туристы перебираются к водоемам. Самое большое и популярное водохранилище области — Капчагайское. Корреспондент «МИР 24 Кирилл Харламов тоже отправился на пляж.

Вода уже прогрелась до 25 градусов. На Капчагайское водохранилище туристы приезжают отдыхать в отелях, купаться, загорать. В Конаеве популярны бесплатные пляжи. Только в выходные их посещают порядка 50 тысяч человек.

Чтобы попасть на прибрежную зону, входной билет не нужен. Здесь все бесплатно: зонтик, большая палатка, а главное — вода здесь чистая и песок без камней. «Пляжи не были оборудованы, везде был камыш. Люди отдыхали как могли. Все благоустройство у нас началось с 2023 года. На сегодняшний день продолжается. С 2026 года началась работа по благоустройству и строительно-монтажным работам по пляжам 6 и 7, — рассказал главный специалист жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Конаева Мурат Сыдыков.

Почти сразу число туристов выросло. Только в прошлом году водохранилище посетило почти полтора миллиона человек. От Алматы до города всего 70 километров.

В 2022 году город Конаев стал административным центром Алматинской области. Благодаря этому в регионе возрос как купальный туризм, так и событийный. Традиционно летом на берегу проходит международный заплыв, концерты и автогонки.

В этом спортивно-концертном комплексе готовятся к проведению Центральноазиатского дрифт-шоу. Организаторы говорят, что отдыхающие ищут как можно больше развлечений.

Олег Воронков генеральный директор базы активного отдыха «Наша задача — сделать так, чтобы любое событие, любой ивент был наполнен разными услугами. Акваактивности, безусловно, в такую прекрасную солнечную погоду: нужно чуть-чуть охладиться. Можно сделать это в водоеме, можно сделать это у нас в бассейне, можно прокатиться на единственном в Центральной Азии аква-картинге».

Температура воздуха на Капчагайском водохранилище в пик купального сезона доходит до 40 градусов. По прогнозам синоптиков, жара в Алматинской области продержится еще несколько дней.